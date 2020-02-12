Ankaragücü'nde Tüzük değişti

Ankaragücü, tüzük değişikliği kongresi sona erdi. Olağanüstü genel kurulda tüzüğün 8’inci maddesinde yer alan “Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır” ibaresi genel kurulda kaldırıldı. Bu ibarenin değişmesinden sonra Ankaragücü Kulübü’ne üye olan 978 sayısı artık her yıl üye sayısı kadar yükselecek. Ankaragücü, kaldırılan yüzde 5 kontenjanının ardından 2021 yılına kadar 978 üye daha yapabilecek.

Yönetim ve denetim kurulu sayılarının 2 katının bir fazlasının yeterli olduğu olağanüstü genel kurula Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu ile delegeler katılım gerçekleştirdi. Divan başkanlığına Mustafa Doğan’ın seçilmesinden sonra başlayan genel kurulun 5’inci gündem maddesi olan yüzde 5 ibaresinin kaldırılması, delegenin tamamının el kaldırmasıyla oylandı ve kabul edildi.