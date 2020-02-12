Ankaragücü'nde Tüzük değişti

Ankaragücü, tüzük değişikliği kongresi sona erdi. Olağanüstü genel kurulda tüzüğün 8’inci maddesinde yer alan “Her yıl yüzde 5 üye kaydı yapılır” ibaresi genel kurulda kaldırıldı. Bu ibarenin değişmesinden sonra Ankaragücü Kulübü’ne üye olan 978 sayısı artık her yıl üye sayısı kadar yükselecek. Ankaragücü, kaldırılan yüzde 5 kontenjanının ardından 2021 yılına kadar 978 üye daha yapabilecek.
Yönetim ve denetim kurulu sayılarının 2 katının bir fazlasının yeterli olduğu olağanüstü genel kurula Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu ile delegeler katılım gerçekleştirdi. Divan başkanlığına Mustafa Doğan’ın seçilmesinden sonra başlayan genel kurulun 5’inci gündem maddesi olan yüzde 5 ibaresinin kaldırılması, delegenin tamamının el kaldırmasıyla oylandı ve kabul edildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.