Sarı kart cezasında değişiklik

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kulüp başkanlarının ve MHK yöneticilerinin de bulunduğu zirvede Türk futbolu için problem olarak görülen önemli konular masaya yatırılırken fikir alışverişi yapıldı.

En önemli konulardan birisi de son dönemde tartışmaların odağı olan ve kriz çıkaran 'kart kuralı' oldu. Kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden konu hakkında Kulüpler Birliği'nin isteğinin ardından radikal bir karar verildi.

KURALIN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi'in ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görüp cezasını kupada çekmesi ve sonrasında PFDK'ye sevk edilmesi ile başlayan "bilinçli sarı kart görme" tartışmaları için bir çözüm önerisi geldi. Süper Lig takımlarının başkanları uygulamanın suistimal edilmeye açık olduğunu ve gereksiz tartışmaların yaşandığını ifade ederek TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kuralın değiştirilmesini istedi.

Konu hakkında ortak görüşün hakim olduğu toplantıda kart kuralının değiştirilmesi kararı alındı. Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya konulacak yeni kurala göre artık lig karşılaşmalarında görülen kartlar yalnızca ligi kapsayacak. Kupa maçında görülen kartlar ise şu an uygulamada olduğu gibi yalnızca kırmızı kart görülmesi halinde ligi bağlayacak. Yani ligde çift sarıdan kırmızı kart gören futbolcu müteakip kupa maçında cezalı duruma düşmeyecek. Böylelikle oyuncuların olası bir kart temizleme hamlesinin önüne geçilecek.