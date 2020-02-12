Gençlerbirliği Teknik ekibi ve altyapı antrenörleri kahvaltıda buluştu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “uzun zamandır bu buluşmayı planlamıştık ama bugüne nasip oldu. Katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Altyapı antrenörlüğü idealistlik gerektiren bir iş. Hepiniz büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu kulübe kazandırdığınız tüm değerler için teşekkür ediyorum.” dedi. Hamzaoğlu’ndan sonra söz alan Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy ve Hacettepe Teknik Direktörü Avni Okumuş, davet için teşekkür ederken; “Burada bulunan herkesin amacı aynı, Gençlerbirliği’ne en iyi şekilde katkı vermek ve kulübümüzün başarılı olmasını sağlamak.” görüşünü dile getirdiler. Son bölümde söz alan Kulüp Scout Şef’i Mete Işık ise “Çok değerli antrenörlerle çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin bu armanın değerini bildiğine eminim. Umarım tüm takımlarımız başarıyla sezonlarını tamamlar.”dedi.

Haber: Mert Dokuzoğlu