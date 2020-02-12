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Alanyaspor maçı öncesi sevindirici haber
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ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ SEVİNDİRİCİ HABER

Alanyaspor maçı öncesi sevindirici haber

Gençlerbirliği’nin başarılı oyuncusu Bogdan Stancu, sakatlığı sebebiyle son 5 maçta forma giyemezken, Alanyaspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

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Bu sezon Gençlerbirliği’nde 11 gol atan Bogdan Stancu, 5 haftadır sakatlığı sebebiyle 5 maçı kaçırdı. Başarılı oyuncunun oynamadığı bu maçta 4 mağlubiyet aldı.

Hamza Hamzaoğlu, artık bir an önce Stancu’nun dönmesini istiyor. Sakatlığı büyük oranda iyileşen santrforun, pazar günü oynanacak kritik Alanyaspor deplasmanında kadroda yer alacağı belirtildi.

Ayrıca Stancu dün yapılan antrenmanın tamamında yer aldı.
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