Alihan Kubalas ve Fatih Tultak'tan açıklamalar

Ankaragücü’nde forma giyen Alihan Kubalas ve Fatih Tultak Fenerbahçe maçından önce açıklamalar yaptı.

ALİHAN KUBALAS: ANKARAGÜCÜ'NÜ SEZON SONUNDA LİGDE TUTMAK İSTİYORUZ

Takımda hoca değişiminin ardından enerji ve havanın değiştiğini belirterek “Beklentilerin baya bir uzağında kaldık sezon başından beri. İstediğimiz ve hayal ettiğimiz noktada değiliz şu anda. Fakat bu duruma getirende bizleriz, çıkartacak olanda bizleriz. Mustafa hocanın gelişiyle birlikte takımdaki enerji ve hava değişti. Bizde hocamızla beraber uyumlanarak ve iyi çalışarak bu durumun üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyorum. “ dedi.

Ankaragücü için bu saatten sonra alacağı her puan ya da puanların çok büyük önem arz ettiğini ifade ederek “Tabii Fenerbahçe’nin şampiyonluğa oynadığını ve bizimde küme düşmemek için mücadele ettiğimizi düşünecek olursak iki büyük takımın fakat iki farklı kulvarda yarışan takımın mücadelesi olacak. İki takımda galip gelmek isteyecektir. Fakat biz bu saatten sonra her puan ya da puanlar bizim için çok önemli. Bunun için mücadele edeceğiz. Galip gelebilirsek bizim için ne mutlu. Ama bir puanında önemli olduğunu unutmamak lazım.” şeklinde konuştu.

Yeni transferlerin uyum sürecini geride bıraktıktan sonra takımı layık olduğu yere taşıyacaklarının altını çizerek “Takımımıza yeni katılan arkadaşlarımız gerçekten çok karakterli ve yetenekli sporcular. Tabii ki fiziksel olarak biraz bize göre kamp yemedikleri için bize göre bir tık aşağıda olabilirler. Onlarda iyi çalışarak, maç oynadıkça bizimle fiziksel olarak aynı seviye geldiklerinde takım olarak hep beraber bir uyum sürecini kolay atlatıp Ankaragücü’nü layık olduğu yere taşıyacağımıza inanıyorum.” İfadelerine yer verdi.

Küme düşmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek “Bunun için elimizden gelen var gücümüzle çalışıp bunun adına mücadele edeceğiz. Dediğim gibi beklentinin ve hayal ettiğimiz noktanın baya bir altında kaldı ama bu noktaya gelene kadar yapılan hatalar bizim tamamen dışımızda gelişen şeyler oldu. Fakat yeni yönetimin gelmesi, Mustafa hocanın gelmesi takımdaki enerjiyi ve havayı değiştirdi. Biz sonuna kadar savaşı bırakmadan bunun adına en iyi şekilde mücadelemizi verip, ,inşallah Ankaragücü’nü sezon sonunda ligde tutmak istiyoruz.” dedi

FATİH TULTAK: HEPSİNİ YENİP, KÜMEDEN ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Fenerbahçe maçı hakkında “Malatya maçında puan aldık. Baya mutlu sevinçliyiz. İnşallah Fenerbahçe maçına da böyle hazırlanıp, Fenerbahçe maçında puan ve puanlar almayı düşünüyoruz. İnşallah alırız. Fenerbahçe, güçlü bir rakip biz de güçlüyüz. İnşallah maçı alacağız." dedi.

Tüm oyuncuların uyum içerisinde olduğunu belirterek “Takım şu an çok iyi. Herkes motive olmuş, birbirine sarıldık. Yani yabancılık kimse çekmiyor. Ben de dahil. Bende yeni geldim. Mustafa hocada her zaman konuşuyor bizimle. İşte yaparız ederiz diye. İnşallah yapıp, başaracağız. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İnşallah hepsini yenip, kümeden çıkmayı düşünüyoruz. “ ifadelerine yer verdi.