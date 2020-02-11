Hamza Hamzaoğlu: Alanyaspor maçı kolay olmayacak

Bu hafta oynanacak olan Alanyaspor karşılaşması hakkında “Yine zor bir maç bizi bekliyor. Kaybediyoruz fakat tabii oyun olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. En azından futbol oynamaya çalışıyoruz. Yine kazanmaya yönelik oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyun karakterimizden, kimliğimizden herhangi bir maça göre de taviz vermiyoruz. Bu bizim için aslında güzel bir gelişme. Takım bunu sahada uyguluyor sürekli. Ama bunu sonuca yansıtamıyoruz. Burada da maçın içerisindeki kırılma noktaları çok etkin durumda. Golü biz bulsak belki farklı bir oyun gelişecek ama maalesef hep maçlarımızda rakipler bu kırılma noktalarında golle tanıştı, buluştu. Bizde mağlubiyetle bitirdik maçlarımızı. Şimdi Alanyaspor’la da aynı bu şekilde mücadele eden, yine oynamaya çalışan ofansif futbol oynayan ve defansif anlamada da yine bugüne kadar yaptığı gibi iyi bir duruş göstermeye çalışan bir oyun oynayacağız. Ama kolay olmayacak tabii. Alanyaspor, çok kontrollü, çok disiplinli oynayan bir takım. “ dedi.

"TEMELİNDEKİ ANA SEBEBE BAKMAK LAZIM"

Hakem hataları ile ilgili “Maçlardaki yapılan hatalara aslında dikkat ediyoruz. Bunları konuşuyoruz sürekli hani penaltı verildi, penaltıydı değildi bize verilmeyenler, verilenler bunlar konuşuluyor. Asıl bunların temelindeki ana sebebe bakmak lazım. Üzücü olan asıl o. Büyük sorunumuz bence o. Çünkü inanılmaz derecede artık birbirimize bir güven sorunu yaşıyoruz. Hem sadece futbolda değil yani genel anlamda maalesef bu böyle oldu. Futbolda bunu bugün üst seviyede yaşıyoruz. Hiç kimse memnun değil. Sürekli açıklamalar yapılıyor, sürekli ortam geriliyor. İster istemez herkeste buna ayak uyduruyor. Bizlerde dahil. Sabırlı olarak bilirim kendimi. Benim bile tahammül sınırlarım artık iyice aşağılara düştü. “ açıklamasında bulundu.

"ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Baiano’ya yapılan ırkçı saldırı hakkında “Sosyal medya çıktığından beri her şey çok daha farklı hale geldi. Konuştukça daha da büyütüyoruz olayları. Bence konuşmayıp, çok fazla da dikkate almamak belki çok daha doğru olacak. Konuştukça daha da büyütülüyor. Algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu algıya da kapılıp gidiyoruz bizde. Sonuçta maçta olan bir olaydır çirkinlik yapanların kendilerine kalmış bir şeydir o. “ şeklinde konuştu.