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Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy'dan açıklamalar
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ANKARAGÜCÜ BASIN SÖZCÜSÜ İSMAİL ATASOY'DAN AÇIKLAMALAR

Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, Kanal 5'de Orhan Kemal Erkılıç'ın sunduğu Spor Sahnesi programına konuk oldu. Atasoy, transferler, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçını değerlendirdirdi.

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"BU ZORLU SÜREÇTEN ÇIKMAK BİZİM YÖNETİMİMİZE NASİP OLDU" 

Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, zorlu süreçlerden geçtiklerini söyleyerek, "Transfer yasağımız vardı. Bu zorlu süreçten çıkmak bizim yönetimimize nasip oldu. 14 maç aradan sonra gelen galibiyet bizi çok memnun etti. Malatya'da güzel ağırlandık. 15 yeni transferimiz var, uyum eksikliği vardı, son antrenmanlarda onu da giderdik. Malatya deplasmanında uyum sorununu aştığımızı gördük. Şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz" dedi. 

ATASOY'DAN LOCA AÇIKLAMASI 

Ankaragücü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, loca ve taraftar konularına da değinerek,  "Ankaragücü taraftarı bizim herşeyimiz, ateşleyici gücümüz. Yönetimimiz de taraftarlar arasından geldi. Hepimiz uyum içerisindeyiz. Onların içinden gelmemiz, aynı duygulara sahip olmamız çok önemli. Loca konusunda da her türlü tedbiri aldık. Fenerbahçe maçı içinde her türlü tedbiri aldık. Alt sıralar çok yakın. Ankaragücü oalrak yağtığımız transferlerle öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Ankaragücü'nü önümüzdeki yıllarda hakettiği yerlere getirmek istiyoruz. Herkesi maça davet ediyoruz. Bu maçı almamak için hiçbir neden yok" açıklamalarını yaptı.  

 
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