Ankaragücü Tüzük Değişikliği Klasspor Tv'de

MKE Ankaragücü Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu Yarın (12 Şubat Çarşamba) günü gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.
MKE ANKARAGÜCÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YARIN 14:00'DA KLASSPOR TV'DEN CANLI YAYINLANACAK...
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