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Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI DEVAM ETTİ

Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Örnek sahasında sürdürdü.

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MKE Ankaragücü, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 22.Haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe A.Ş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Buzlanma sebebiyle Beştepe'deki antrenman Örnek sahasına alındı. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 38, Ankaragücü 17 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Başkent ekibi 2-1 kaybetmişti. 

 

 
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