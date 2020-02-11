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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta, Trabzonspor mağlubiyeti ve Alanyaspor maçı değerlendirilecek. C Blok bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Gençlerbirliği'nde gündem yoğun... Gençlerbirliği, Trabzonspor maçını neden kaybetti ? Fabricio Baiano'ya ırkçı saldırılar ve yönetimin deplasman bilet kararı tartışılıyor... Trabzonspor karşılaşmasının teknik-taktik analizi, bireysel performans değerlendirmeleri ve Alanyaspor maçına bir ön bakış... Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Bülent Atlas ve Zafer Cem Özcan'ın yorumlarıyla Klasspor TV'de. Kaçırmayın! 

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