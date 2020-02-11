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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Klasspor Tv'de her Salı yayınlanan Alt Ligler programında Ankara takımlarının maçları değerlendiriliyor.

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Alt Ligler programında 2.Lig ve 3.Lig Ankara takımları bu hafta neler yaptı? Ankara Demirspor'un beraberliği, Etimesgut Belediyespor, Hacettepe ve Çankaya FK'nın mağlubiyetleri ve Altındağ Belediyespor'un beraberliği ve karşılaşmada yaşananlar Merve Kılıç'ın sunumu, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in yorumlarıyla saat 15:00'da Klasspor Tv'de...

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