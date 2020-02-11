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Türk Telekom'un rakibi Pınar Karşıyaka
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TÜRK TELEKOM'UN RAKİBİ PINAR KARŞIYAKA

Türk Telekom'un rakibi Pınar Karşıyaka

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, yarın Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek.

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Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom,  Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

Başkent rakibini yendiği takdirde 14 Şubat Cuma günü yarı finalde Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.

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