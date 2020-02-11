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Halkbank, Greenyard deplasmanına çıkıyor
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HALKBANK, GREENYARD DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Halkbank, Greenyard deplasmanına çıkıyor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Greenyard ile karşı karşıya gelecek.

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Steengoed Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli Peter Christian Wolf ve İtalya’dan Daniele Rapisarda hakem ikilisi yönetecek

Halkbank, Ankara'da oynanan ilk karşılaşmada Greenyard'a 3-2 mağlup olmuştu.. 

Grupta 3. Sırada bulunan Greenyard 4 karşılaşmada 2 galibiyet elde ederken 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti yer almıyor.

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