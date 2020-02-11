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Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak
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ANKARAGÜCÜ'NDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YARIN YAPILACAK

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak

Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak.

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5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzükte değişiklik yapılması hedefleniyor.

Yarın kongre Klasspor Tv ekranlarından naklen yayınlanacak.
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