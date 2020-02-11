Ankaragücü'nün rakibi Fenerbahçe'de son durum ne?

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN RAKİBİ FENERBAHÇE'DE SON DURUM NE?

Alanyaspor beraberliğiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de, sezonun ikinci yarısında ilk 11'de yer bulamayan Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuşuyor. Sezonun ikinci yarısında 4 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, son üç karşılaşmada ilk 11'de forma giymemişti. Deneyimli oyuncu Gaziantep karşısında 89 dakika sahada kaldıktan sonra Başakşehir ve Trabzonspor müsabakarında yedek oturmuştu. Sarı kart cezasını Alanyaspor karşısında çeken kaptan Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de ayrıca Deniz Türüç ve Hasan Ali Kaldırım'ında Ankaragücü ile oynanacak maçta ilk 11’de sahaya çıkma ihtimali var. Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF Kadrosuna bildirilmemişti. Stoper Sadık Çiftpınar'ın ise sakatlığı devam ediyor.

İstanbul temsilcisine geçen yıl Ankaragücü'nden transfer olan Ankaragücü'nün eski kalecisi Altay Bayındır ise sarı kart sınırında, Ankaragücü ile oynanacak maçta sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı maçta cezalı duruma düşecek.

Ersun Yanal'ın, sarı kart sınırında olan Fenerbahçe'nin as ön liberosu ve en çok koşan oyuncusu Luiz Gustavo'yu ise Ankaragücü maçında dinlendirme ihtimalinin olduğu ise bir başka önemli gelişme. Luiz Gustavo, 4. haftada oynanan Alanyaspor maçından bu yana kesintisiz ilk 11'de kendine yer buluyor.

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan bir başka oyuncu ise Vedat Muriç. Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile birlikte Luiz Gustavo ve Vedat Muriç de Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde Galatasaray maçında sahadaki yerlerini alamayacak..

HABER: MERT DOKUZOĞLU