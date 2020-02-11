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Spor Toto, Aluron Virtu'yu konuk ediyor
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SPOR TOTO, ALURON VİRTU'YU KONUK EDİYOR

Spor Toto, Aluron Virtu'yu konuk ediyor

Spor Toto, CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş karşılaşmasında yarın Aluron Virtu'yu konuk edecek.

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TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmayı, Romanya'dan Darius Dumitru Mesca ile İsrail'den Iris Stojcic-Fogel yönetecek..

Polonya'da oynanan ilk maçta 3-0 mağlup olan Spor Toto, rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup ederek, tur için maçı altın sete taşımayı hedefliyor.

Tur atlayan ekip, çeyrek finalde ACS Volei Municipal-VK CEZ eşleşmesinin kazananı ile  karşılaşacak.

Editör: Sema Demet

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