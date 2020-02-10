Mustafa Reşit Akçay'dan açıklama

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklaması şu şekilde;

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bugün Radyospor'da yapmış olduğum söylemlerim kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Yaptığım röportajda, Trabzonspor Kulübü ile ilgili sorulan soruya MKE Ankaragücü Teknik Direktörü olarak değil bir spor adamı olarak yorumda bulundum. Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu'dan da bir takımın Bursaspor örneğinde olduğu gibi Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti.

Ben şu anda, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Teknik Direktörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Tek hedefim MKE Ankaragücü' nü bu yıl ligde tutabilmek ve ileriki yıllarda daha başarılı yerlere taşımaktır.

Bu nedenle yaptığım açıklamanın yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan önemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem MKE Ankaragücü camiasından özür dilerim.

Mustafa Reşit Akçay

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü