Osmanlı Stadyumu hakkında karar verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 1. oturumda Osmanlıspor Stadyumu'nun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildiği açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceden yaptığı açıklamada da, Yenikent Osmanlı Stadı’nı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne vereceklerini, karşılığında Anıttepe Spor Tesisleri’ni alacaklarını açıklamıştı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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