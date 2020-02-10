Sezon sezon ligden düşme üst sınırları

3 puanlı sisteme geçilen 1992-1993 sezonundan itibaren ligden düşen 3 takımdan en yüksek puanla düşen takımların (16.sıra) sıralaması şu şekilde;
Sezon / Takım / Düştüğü puan
1992-1993: Bakırköyspor 29
1993-1994: Karabükspor 28
1994-1995: Zeytinburnuspor 30
1995-1996: Kayserispor 32
1996-1997: Sarıyerspor 34
1997-1998: Kayserispor 38
1998-1999: Sakaryaspor 35
1999-2000: Altay 37
2000-2001: Siirt Jetpaspor 24 ( Ligden düşme barajının en az olduğu sezon )
2001-2002: Ç. Rizespor 37
2002-2003: Altay 35
2003-2004: Bursaspor 40 ( En yüksek puan toplayarak düşen takım )
2004-2005: Sakaryaspor 32
2005-2006: Malatyaspor 36
2006-2007: Antalyaspor 39
2007-2008: V. Manisaspor 29
2008-2009: Konyaspor 38
2009-2010: Diyarbakırspor 27
2010-2011: Bucaspor 26
2011-2012: Samsunspor 36
2012-2013: İBB 36
2013-2014: Elazığspor 34
2014-2015: Karabükspor 28
2015-2016: Sivasspor 31
2016-2017: Ç. Rizespor 36
2017-2018: Osmanlıspor 33
2018-2019: Bursaspor 37
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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