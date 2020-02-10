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Sezon sezon ligden düşme üst sınırları
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SEZON SEZON LİGDEN DÜŞME ÜST SINIRLARI

Sezon sezon ligden düşme üst sınırları

1992-1993 sezonundan itibaren Süper Lig'de ligden düşen takımların üst sınır puanları kaç puan?

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3 puanlı sisteme geçilen 1992-1993 sezonundan itibaren ligden düşen 3 takımdan en yüksek puanla düşen takımların (16.sıra) sıralaması şu şekilde; 

Sezon / Takım / Düştüğü puan 

1992-1993: Bakırköyspor 29 

1993-1994: Karabükspor 28 

1994-1995: Zeytinburnuspor 30 

1995-1996: Kayserispor 32

1996-1997: Sarıyerspor 34 

1997-1998: Kayserispor 38 

1998-1999: Sakaryaspor 35 

1999-2000: Altay 37 

2000-2001: Siirt Jetpaspor 24  ( Ligden düşme barajının en az olduğu sezon ) 

2001-2002: Ç. Rizespor 37 

2002-2003: Altay 35 

2003-2004: Bursaspor 40 ( En yüksek puan toplayarak düşen takım ) 

2004-2005: Sakaryaspor 32 

2005-2006: Malatyaspor 36 

2006-2007: Antalyaspor 39 

2007-2008: V. Manisaspor 29 

2008-2009: Konyaspor 38 

2009-2010: Diyarbakırspor 27 

2010-2011: Bucaspor 26 

2011-2012: Samsunspor 36 

2012-2013: İBB 36 

2013-2014: Elazığspor 34

2014-2015: Karabükspor 28 

2015-2016: Sivasspor 31 

2016-2017: Ç. Rizespor 36 

2017-2018: Osmanlıspor 33

2018-2019: Bursaspor 37 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 
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