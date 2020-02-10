Ankaragücü'nde Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, adaptasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda daha sonra pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde iki gruba ayrılan takım çift kale maç yaptı. Çift kale maçta kazanan kırmızı takım oldu. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.
Başkent ekibinde Fenerbahçe karşılaşmasından önce cezalı oyuncu yer almazken, omzundan sakatlığı devam eden Korcan Çelikay ile hafif sakatlığı bulunan Mahmut Akan ve Mıchal Pazdan yapılan antrenmanda yer almadı.
Antrenmanı yönetim kurulu üyeleride takip etti.
Editör: Sema Demet
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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