BAL'da Haymana sevindirdi

Bölgesel Amatör Lig'de 17. hafta mücadelelerinde Ankara temsilcilerinden Keçiören Bağlum Belediyespor, evinde lider Kırıkkale Büyük Anadolu'ya 3-0 mağlup oldu. Haymana Belediyespor ise deplasmanda Yaylacık Gençlikspor'u 3-0 ile geçti. Ankara TKİspor ise sürpriz sonuçla Devrek Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz Ereğli Bld.-Çubukspor maçı ise ertelendi.

Bu sonucun ardından 6. grupta TKİ 36 puanla ikinci sıradaki yerini korudu, lider Kırıkkale Büyük Anadolu ile puan farkı 5'e yükseldi. Çubukspor 26, Haymana Belediyespor 25, Keçiören Bağlum ise 23 puanda haftayı kapattı.

HABER: MERT DOKUZOĞLU