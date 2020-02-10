Keçiörengücü, zirveden uzak kaldı

Keçiörengücü, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 ev sahibi takım kazandı.
BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren gol 67. dakikada Mickael Pote'den geldi.
Alınan bu sonuçla Keçiörengücü, 29 puanda kaldı.
Rakip BB Erzurumspor ise 38 puana yükselerek haftayı 2. sırada tamamladı.
Takımların ilk 11'leri:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk (Dk. 46 Obertan), Sissoko (Dk. 56 Oltan Karakullukçu), Emrah Başsan, Hamroun, Pote (Dk. 74 Hasan Batuhan Artarslan)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 71 Madinda), Cem Ekinci (Dk. 70 Bokila), Uğur Utlu, Dialiba, Kone (Dk. 82 Devrim Taşkaya)
Editör: Sema Demet
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