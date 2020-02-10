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Yenimahalle Belediyespor, yükselişe devam ediyor
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YENİMAHALLE BELEDİYESPOR, YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Yenimahalle Belediyespor, yükselişe devam ediyor

Kadınlar Süper Lig'de Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-30 mağlup etti.

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Yenimahalle Belediyespor, yükselişine devam ediyor. Kupada yarı finale kalan Başkent temsilcisi ligde Üsküdar Belediyespor'u yendi. Başkent'te Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksindeki karşılaşmanın ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor 19-14 üstün tamamladı.  Etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Başkent ekibi sahadan 34-30 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede  Başkent takımının en skorer ismi 9 golle Ceylan olurken, Olga Lauik ve Hanna Kozaieva 8'er gol kaydettiler.

Yenimahalle Belediyespor ligde 17 puanla 3.sırada bulunuyor. 

Diğer maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar Süper Lig

9 Şubat Pazar:

Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Pirim) Ertelendi

Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor 34-30

Yalıkavak-Mardin Büyükşehir Başak 29-24

Erkekler Süper Lig

8 Şubat Cumartesi

Güneysu-Beşiktaş Aygaz 20-38

Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor 27-30

MYK Hentbol-Spor Toto 21:21

Editör: Sema Demet

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