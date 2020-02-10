Yenimahalle Belediyespor, yükselişe devam ediyor

Yenimahalle Belediyespor, yükselişine devam ediyor. Kupada yarı finale kalan Başkent temsilcisi ligde Üsküdar Belediyespor'u yendi. Başkent'te Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksindeki karşılaşmanın ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor 19-14 üstün tamamladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Başkent ekibi sahadan 34-30 galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Başkent takımının en skorer ismi 9 golle Ceylan olurken, Olga Lauik ve Hanna Kozaieva 8'er gol kaydettiler.
Yenimahalle Belediyespor ligde 17 puanla 3.sırada bulunuyor.
Diğer maçlardan alınan sonuçlar şu şekilde:
Kadınlar Süper Lig
9 Şubat Pazar:
Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Pirim) Ertelendi
Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor 34-30
Yalıkavak-Mardin Büyükşehir Başak 29-24
Erkekler Süper Lig
8 Şubat Cumartesi
Güneysu-Beşiktaş Aygaz 20-38
Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor 27-30
MYK Hentbol-Spor Toto 21:21
Editör: Sema Demet
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