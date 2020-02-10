Orhan Şam futbolu bıraktı

Bu sezon Bodrumspor'da 10 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçında ter döken Orhan Şam 33 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Bodrumspor da bir açıklama yayınlayıp, "Yolun açık olsun Orhan Şam. Başarılı defans oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktığını açıkladı. Dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasını takip eden Orhan Şam kulüp başkanımız Rıza Karakaya olmak üzere yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla vedalaştı. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunar hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 Türkiye kupası şampiyonluğu bulunan Orhan Şam, Süper Lig'de 163, 1. Lig'de 24, 2. Lig'de de 22 maça çıktı. Şam, çeşitli yaş kategorilerinde ise toplam 74 kez milli formayı sırtına geçirdi. Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği formasını 74 kez terletirken, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU