﻿
Orhan Şam futbolu bıraktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ORHAN ŞAM FUTBOLU BIRAKTI

Orhan Şam futbolu bıraktı

Gençlerbirliği'nde profesyonel olan Mardinspor, Hacettepe, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Elazığspor ve Bodrum Belediye Bodrumspor formasını giyen  Orhan Şam futbolu bıraktı.

784 Okunma

Bu sezon Bodrumspor'da 10 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçında ter döken Orhan Şam 33 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Bodrumspor da bir açıklama yayınlayıp, "Yolun açık olsun Orhan Şam. Başarılı defans oyuncusu Orhan Şam futbolu bıraktığını açıkladı. Dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasını takip eden Orhan Şam kulüp başkanımız Rıza Karakaya olmak üzere yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla vedalaştı. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunar hayatında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 Türkiye kupası şampiyonluğu bulunan Orhan Şam, Süper Lig'de 163, 1. Lig'de 24, 2. Lig'de de 22 maça çıktı. Şam, çeşitli yaş kategorilerinde ise toplam 74 kez milli formayı sırtına geçirdi. Tecrübeli futbolcu Gençlerbirliği formasını 74 kez terletirken, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Baıano'dan özür...
Yerli oyuncuların forma şansı azalıyor
Hamzaoğlu: İçimiz çok dolu
Hamzaoğlu: Kulübeye oturduk, sahneyi izledik
Kırmızı karalı futbolculardan maç sonu açıklama…
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿