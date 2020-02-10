Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanında 14 maç aranın ardından 1-0'lık galibiyet elde etti. Bir diğer Başkent ekibi Gençlerbirliği ise sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. TFF 1 . Lig ekiplerinden Osmanlıspor ise sahasında Bursaspor'a 4-2 yenildi. Ankara sporunda yaşanan tüm gelişmeler Sema Demet'in sunumuyla Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve teknik direktör Müjdat Yalman’ın yorumlarıyla bu akşam 20.00’de Klasspor TV’de…

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