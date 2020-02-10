CBL Ankara’da 11. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan 5. haftayı Man, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, TC.SSB, TCDD, Aselsan, Türkiye Petrolleri ve Bilkent Holding takımları galibiyetle kapattı.



TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 11. hafta maçları sonunda Vakıfbank takımını uzatma periyodu sonunda 72-69 mağlup eden TC. SSB “Haftanın Takımı” oldu. 4’te 4 yapan TC. SSB takımının Antrenörü Kurtuluş İşlek “Haftanın Antrenörü” seçilirken Man takımında yer alan Sinan Savaş yaklaşık 40 dakika sahada kaldığı maçta 20 sayı-11 ribaund-10 asist-8 top çalma-1 blokluk performansı ile 23 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu. Sinan Savaş geçtiğimiz hafta da triple-double yaparak maçı tamamlamış ve bu hafta olduğu gibi yine 2 blok ile quadruple-double (istatistiklerde 4 ayrı kategoride çift hanelere ulaşan performans) yapma şansını kaçırmıştı.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Ömer Acer (Man)

Berkay Şanay (Aselsan)

Mertcan Güzelipek (TCDD)

Özbil Yapar (Türkiye Petrolleri)

Orhun Kaya (Bilkent Holding)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: TCDD (68-45)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: TCDD (62)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Hacettepe Üni. Tıp (25)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Man (21)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Man (41)

En Fazla Blok Yapan Takım: TC. HMB (6)



11.Hafta Maç Sonuçları



























HABER: MERT DOKUZOĞLU