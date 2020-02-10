Ankaragücü'nden öğrenci indirimi

Ankaragücü, Pazar günü sahasında Fenerbahçeyi konuk ediyor. Maç öncesinde Ankaragücü'nden öğrenci taraftarlar için bilet fiyatında indirime gidildiği belirtildi.
Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 22. Haftasında Fenerbahçe A.Ş ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet fiyatlarında, öğrenci taraftarlarımız için yüzde yirmi indirim yapılmıştır.
İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen taraftarlarımız, Passolig gişelerine öğrenci kimlik kartlarını göstererek bu indirimden faydalanabilirler.
Taraftarlarımıza saygıyla duyurulur.
MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu"
Editör: Sema Demet
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