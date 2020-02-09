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Osmanlıspor, sahasında galip gelemedi
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OSMANLISPOR, SAHASINDA GALİP GELEMEDİ

Osmanlıspor, sahasında galip gelemedi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.

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Osmanlıspor, bugün sahasında Bursaspsor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-2 yeşil-beyazlı ekip kazandı.

Osmanlıspor'un gollerini 14. dakikada Mertan Caner Öztürk, 45+2'de ise Atakan Cankaya attı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri ise 6. dakikada Abdou Razack Traore, 59. dakikada Özer Hurmacı75. dakikada Recep Aydın ve 90. dakikada Abdullahi Shehu kaydetti.

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