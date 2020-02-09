Baıano'dan özür...

Dün oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasının son dakikalarında Gençlerbirliği'nde forma giyen Fabricio Baiano ile ikili mücadeleye giren Trabzonsporlu Alexander Sörloth, rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmüştü.

Gençlerbirliği'nin oyuncusu Baiano Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasını onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ikili arasında geçen konuşmada şu şekilde yansıdı:

Sörloth:

"Seni yüzünden ittirdiğim için üzgünüm. Böyle davranmamalıydım. Özrün için tekrardan teşekkür ederim, bu çok değerli."

Baiano:

"Tekrar özür diliyorum. Kendime hakim olamadım ve normalde davranmayacağım şekilde davrandım."