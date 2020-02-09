﻿
Ankara Demirspor, beraberlikle ayrıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA DEMİRSPOR, BERABERLİKLE AYRILDI

Ankara Demirspor, beraberlikle ayrıldı

2.Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan karşılaşmada Ankara Demirspor, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

433 Okunma

Ankara Demirspor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. 

Ankara Demirspor Stadı’nda oynanan karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Alınan bu sonuçla Başkent temsilcisi puanını 47’ye yükseltti. 

 
Ankara Demirspor'da tek eksik
Ankara Demirspor Zirveden inmiyor
Ankara Demirspor puanı 90+5'te kurtardı
Ankara Demirspor seriyi sürdürmek istiyor
Ankara Demirspor rüzgarı arkasına aldı
Ankarademirspor şampiyonluğa koşuyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿