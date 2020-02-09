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Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor
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ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 22. haftasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri yarın saat 15:00’da satışa sunuluyor.

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Ankaragücü, Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU): 40 TL
KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (BEKAR EVİ ÇOCUKLARI): 40 TL
DOĞU TRİBÜN (MARATON): 50 TL
BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI): 60 TL
MİSAFİR TRİBÜN: 50 TL
VIP: 200 TL
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