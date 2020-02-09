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Fatih Mert'ten bilet açıklaması
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FATİH MERT'TEN BİLET AÇIKLAMASI

Fatih Mert'ten bilet açıklaması

Süper Lig'in 22. haftasındaki Ankaragücü-Fenerbahçe maçından önce Fatih Mert karşılaşma biletleri hakkında açıklamada bulundu.

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Ligin 22. hafta maçında Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Fatih Mert sosyal medya üzerinden bilet hakkında açıklama yaptı.

Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüp sitesinden bu hafta ki maçla ilgili detaylı açıklamalar yapılacaktır. 
Merak etmeyin Biletler MKE ANKARAGÜCÜ Pasoligine açık olacaktır. Maçdan 24 saat önce diğerlerine açılacaktır. Bu sürede herkes biletini alabilir. Tekrar Mutlu Pazarlar."

 
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