Yerli oyuncuların forma şansı azalıyor

İki sezon öncesinde ligin ilk yarısında bin dakika üzerinde süre alan Türk futbolcu sayısı 44 iken, bu sayı geçen sezon 53 olmuştu.

Bu sezon ise bu oran yüzde 24.5'lik azalma ile 40'a düştü.

En çok yerli futbolcuya forma şansı veren takım Sivasspor oldu.

Ankaragücü, Korcan Çelikay'a bin 530 dakika, İlhan Parlak'a bin 428 dakika ve Sedat Ağçay'a bin 57 dakika görev verdi.

Gençlerbirliği'nde yerli oyunculardan Ertaç Özbir bin 170 dakika, Berat Ayberk Özdemir ise bin 41 dakika süre aldı.