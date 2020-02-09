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Ziraat Bankası evinde mağlup oldu
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ZİRAAT BANKASI EVİNDE MAĞLUP OLDU

Ziraat Bankası evinde mağlup oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası, Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 yenildi.

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AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında Ziraat Bankası, Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe galibiyet elde etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuello (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Muhammed Ertuğrul, Enes Atlı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Thibault, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz)

Setler: 17-25, 20-25, 25-21, 19-25

Süre: 116 dakika (27, 27, 33, 29)

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