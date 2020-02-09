Keçiörengücü maçına kar engeli

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan BŞ.BLD Erzurumspor-Keçiörengücü maçının kar yağışı nedeniyle ertelendiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne gönderilen yazıda, bugün saat 14.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar sebebiyle ertelendiği bildirildi.
Erzurumspor tarafından maçın ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, federasyon temsilcileri, hakem, gözlemci ve rakip takımın, hava şartları sebebiyle kente gelemediği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, söz konusu karşılaşmanın yarın saat 14.00'te oynanacağı belirtildi.
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