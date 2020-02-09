﻿
Keçiörengücü maçına kar engeli
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINA KAR ENGELİ

Keçiörengücü maçına kar engeli

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki BŞ.BLD Erzurumspor-Keçiörengücü karşılaşması kar yağışı sebebiyle ertelendi.

418 Okunma

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan BŞ.BLD Erzurumspor-Keçiörengücü maçının kar yağışı nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne gönderilen yazıda, bugün saat 14.00'te Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar sebebiyle ertelendiği bildirildi.

Erzurumspor tarafından maçın ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, federasyon temsilcileri, hakem, gözlemci ve rakip takımın, hava şartları sebebiyle kente gelemediği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu karşılaşmanın yarın saat 14.00'te oynanacağı belirtildi.
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Keçiörengücü karlı zeminde çalıştı
Keçörengücü Kazanamıyor
Serkan Özbalta'dan gol sitemi
Keçiörengücü 3 golle teslim oldu
1
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿