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Ankaragücü'nde hasret sona erdi
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ANKARAGÜCÜ'NDE HASRET SONA ERDİ

Ankaragücü'nde hasret sona erdi

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde keyifler yerine geldi.

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Ligin 21. hafta açılış karşılaşmasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Ankaragücü'nde 14 maçlık galibiyet hasreti sona erdi ve moraller yerine geldi. 

Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Dever Orgill kaydetti. İlk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını alan Ankaragücü, bu galibiyetten sonra puanını 17’ye yükseltirken, rakiplerinin puan kayıplarını beklemeye geçti.

Transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalan yasağı kaldırarak kadrosuna yeni isimleri katan Ankaragücü’nde; Başkan Fatih Mert ve yönetimdeki arkadaşları ile geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Reşit Akçay, ilk kez galibiyet sevinci tattı. 

Başkent temsilcisi, ligin 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
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