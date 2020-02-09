OGM Ormanspor, son baskette yenildi

Mücadelenin bitimine 9 saniye kala Olaseni ve Christopher Jones ile sayı bulan Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor'u 90-88 skorla mağlup etti.
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat BükerFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 14, Christopher Jones 17, Perry Jones 2, Gian Lopez 22, Gerald Anthony Robinson 15, Tevfik Akdamar 9, Ender Arslan 4, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf 7, İzzet Türkyılmaz
OGM ORMANSPOR: Elmedin Kikanovic 21, Luka Babic 8, Dorukhan Engindeniz 12, Cevher Özer 11, Christopher Tirrell Warren 10, Charlon Anduele Romano Kloof 20, Jamelle William Hagins 6, Mert Alemdar, Kadir Bayram 1'İNCİ PERİYOT: 20-21
DEVRE: 49-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-65
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