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OGM Ormanspor, son baskette yenildi
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OGM ORMANSPOR, SON BASKETTE YENİLDİ

OGM Ormanspor, son baskette yenildi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor, Frutti Extra Bursaspor'un son saniyelerde attığı sayılarla 90-88 yenildi.

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Mücadelenin bitimine 9 saniye kala Olaseni ve Christopher Jones ile sayı bulan Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor'u 90-88 skorla mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker​FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 14, Christopher Jones 17, Perry Jones 2, Gian Lopez 22, Gerald Anthony Robinson 15, Tevfik Akdamar 9, Ender Arslan 4, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf 7, İzzet Türkyılmaz

OGM ORMANSPOR: Elmedin Kikanovic 21, Luka Babic 8, Dorukhan Engindeniz 12, Cevher Özer 11, Christopher Tirrell Warren 10, Charlon Anduele Romano Kloof 20, Jamelle William Hagins 6, Mert Alemdar, Kadir Bayram 1'İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-65

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