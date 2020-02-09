Osmanlıspor, Bursaspor'u konuk ediyor

Osmanlıspor, Bursaspor'u mağlup ederek küme düşme hattından çıkıp rahatlamayı hedefliyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak maçı Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek.
Başkent ekibi, 17 puanla 15. sırada yer alırken, Bursaspor 33 puanla 4. sırada bulunuyor.
Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında sergilemiş olduğu başarısız performansla dikkatlerden kaçmıyor. Yeşil-beyazlı ekip, 5 yıldır Başkent'te galibiyet elde edemiyor. Bu süre zarfında 7 maça çıkan Bursaspor, 3 beraberlik alırken 4 kez de yenildi. Yeşişl-beyazlılar, Ankara'da en son 2015'te Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni mağlup etmişti.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.