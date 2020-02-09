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Osmanlıspor, Bursaspor'u konuk ediyor
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OSMANLISPOR, BURSASPOR'U KONUK EDİYOR

Osmanlıspor, Bursaspor'u konuk ediyor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, bugün saat 16.30'da Bursaspor'u konuk ediyor.

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Osmanlıspor, Bursaspor'u mağlup ederek küme düşme hattından çıkıp rahatlamayı hedefliyor. Osmanlı Stadı'nda oynanacak maçı Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek. 

Başkent ekibi, 17 puanla 15. sırada yer alırken, Bursaspor 33 puanla 4. sırada bulunuyor.

Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında sergilemiş olduğu başarısız performansla dikkatlerden kaçmıyor. Yeşil-beyazlı ekip, 5 yıldır Başkent'te galibiyet elde edemiyor. Bu süre zarfında 7 maça çıkan Bursaspor, 3 beraberlik alırken 4 kez de yenildi. Yeşişl-beyazlılar, Ankara'da en son 2015'te Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni mağlup etmişti.

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