Hamzaoğlu: İçimiz çok dolu

Karşılaşmaya hakem Hüseyin Göçek'in kararları damgasını vurdu. Gençlerbirliği'nden 8 oyuncu sarı kart gördü.

Maçın ardından iki takımın hocalarıda açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık, kaybettik. Oyundan yine koptuk bugün. Konuşssak bir türlü konuşmasak bir türlü. İçimiz çok dolu söyleyecek çok şeyimiz olmasına rağmen değinip geçeceğiz. Bize geçen hafta verilmeyen el penaltısı bu hafta bize çalındı. Eğer rakip direk sana gelmiyorsa bu olmaz. ouyuncu ne yapsın. Rakibe ceza sahasında dokununa penaltı. Böyle mi futbol oynayacağız? Dokunmadan temas etmeden. Bu kadar ucuz olmaz bazı şeyler. Özgüvenli olmak lazım, gördüğünde çalmak lazım. Yazık... Daaha sonra 3 oyuncumu çıkardım zaten. Biz doğruları yapmaya vazgeçmeden mücadeleye devam edecepiz. Trabzonspor'u kutluyorum. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız."

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir , kendisine yöneltilen Sötlth'un pozisyonu ile ilgili soruya "Pozisyonun öncesinde faulu bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul. Oyunculara biraz daha sakin kalmaaları gerektiğini söyledim. Tabii öenmli bir oyuncuyu kaybettik." yanıtını verdii.

Tartışmaların odağı olan penaltı pozisyonu bu hakkında ise "Pozisyon penaltı. Net penaltıydı" dedi.