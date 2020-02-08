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Türk Telekom, geçit vermedi
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TÜRK TELEKOM, GEÇİT VERMEDİ

Türk Telekom, geçit vermedi

ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Türk Telekom, Tofaş’ı evinde ağırladı.

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Mücadelenin ilk çeyreğinde sadece 7 sayı atabilen ve periyodu 5 sayı geride bitiren Başkent ekibi, ikinci periyotta arayı kapattı ve üçüncü periyoda 1 sayı farkla geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında 32-30 öne geçen Türk Telekom’un sayılarına Lojeski, Mejia ve Williams ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, 25.30’da Matt Lojeski’nin basket-faulden bulduğu sayılarla 36-39 yeniden üstünlüğü sağladı. 27’inci dakikada farkı 7’ye (36-43) çıkaran konuk ekip, son çeyreğe 44-45 önde girdi. Dördüncü çeyreğin başında Muhammet Baygül’ün üç sayılık basketiyle öne geçen Türk Telekom’a Tarik Phillip’in üçlüğüyle karşılık veren Bursa TOFAŞ Basketbol Takımı, Devin Williams’ın serbest atışlarıyla 32. dakikada skoru 48-50 yaptı.

DJ White’ın serbest atış çizgisinden 3’de 1 atmasının ardından Türk Telekom, Nicolas Johnson ve Moustapha Fall’ın sayılarıyla bitime 44 saniye kala skoru 64-59 yaptı. DJ White’ın üçlüğüyle 23 saniye kala durumu 64-62’ye getiren konuk ekip, Muhammet Baygül’ün serbest atışlarına Devin Williams ile karşılık verdi ve bitime 2 saniye kala skor 66-64’e geldi. Oyunu kenardan başlatan Türk Telekom, topu Campbell ile buluşturmak istediği sırada Tarik Phillip’e tartışmalı bir faul çalınırken, Campbell’ın serbest atışları skoru 68-64 yaptı. Başkent temsilcisi, Tarik Phillip’i ile son saniye üçlüğü bulan misafir takımı 68 – 67 skorla mağlup ederek kazanmasını bildi.

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