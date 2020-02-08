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Hamzaoğlu: Kulübeye oturduk, sahneyi izledik
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HAMZAOĞLU: KULÜBEYE OTURDUK, SAHNEYİ İZLEDİK

Hamzaoğlu: Kulübeye oturduk, sahneyi izledik

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maç sonunda yayıncı kuruluşa sert açıklamalarda bulundu.

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 Hamzaoğlu, “Kurallarımız susmaya dayalı olduğu için susmak zorunda kalıyoruz.  Karşı takımda o pozisyon olsaydı penaltı verilebilir miydi? Bize daha önce verilmeyen penaltı böyle bir harekette nasıl veriliyor. Nadir, orada topu uzaklaştırmak için ayağını kaldırıyor. Darbe Hüseyin’den geliyor orada. Topa vurmaya yönelik bir hareketti. Biz her ne kadar saha içinde kalmaya çalışsak da maalesef bizi oyundan uzaklaştırıyorlar. Yazık, üzülüyoruz. Bugüne kadarki en rahat 10 dakikamı geçirdim. Kulübemize oturduk, sahneyi izledik. Bundan sonra da aslında böyle yapmak lazım ama mesleğime olan saygım buna müsaade etmez. Saha kenarında anlamsız bir mücadele vermeye devam edeceğiz. “ ifadelerini kullandı.
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