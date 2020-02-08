﻿
Kırmızı karalı futbolculardan maç sonu açıklama…
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRMIZI KARALI FUTBOLCULARDAN MAÇ SONU AÇIKLAMA…

Kırmızı karalı futbolculardan maç sonu açıklama…

Halil İbrahim Pehlivan ve Nadir Çiftçi yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

694 Okunma

Halil İbrahim Pehlivan, “Trabzonspor son dönemlerde iyi bir takım. Maça iyi başladık aslında. İkinci golü yedikten sonra demorolize olduk. Soğuk hava performansı kesinlikle etkiledi. Ona rağmen iyi mücadele ettik.” İfadelerini kullandı.

Nadir Çiftçi ise “Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Penaltıda dikkat etmemiz lazımdı. Tam topa vurmak isterken yukarıya kalktı. Kaçırdığım pozisyonun bir açıklaması yok, gol olması lazımdı.” dedi.
Hamzaoğlu: İçimiz çok dolu
Hamzaoğlu: Kulübeye oturduk, sahneyi izledik
Maçı Hakem Göcek kazandı...
Sörloth atıldı, Trabzonspor 11 kişi bitirdi
Gözleri vardır, görmezler...
1
Stancu üzdü...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿