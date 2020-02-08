Kırmızı karalı futbolculardan maç sonu açıklama…

Halil İbrahim Pehlivan, “Trabzonspor son dönemlerde iyi bir takım. Maça iyi başladık aslında. İkinci golü yedikten sonra demorolize olduk. Soğuk hava performansı kesinlikle etkiledi. Ona rağmen iyi mücadele ettik.” İfadelerini kullandı.

Nadir Çiftçi ise “Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Penaltıda dikkat etmemiz lazımdı. Tam topa vurmak isterken yukarıya kalktı. Kaçırdığım pozisyonun bir açıklaması yok, gol olması lazımdı.” dedi.