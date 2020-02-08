Maçı Hakem Göcek kazandı...

Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada Gençlerbirliği futbolcularını yumruklamak serbestti.
İlk olarak Trabzonspor'lu Badou'nun attığı yumruğu göremeyen Hakem Hüseyin Göcek, maçın son dakikalarında Fabricio'ya Shörlot'un yumruklu saldırısına da sarı kartı uygun gördü. İlginçtir ki kırmızı karalar maç boyunca centilmenliğe aykırı hareketten 8 sarı kart sahibi oldu.
Gözlerinde sıkıntı olduğunu düşündüğümüz Göcek, Eryaman Stadı'nda gerçekleşen mücadelenin galibi oldu.
Haber: Merve Kılıç
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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