Sörloth atıldı, Trabzonspor 11 kişi bitirdi

Karşılaşmaya şu ilk 11'ler ile çıkıldı;

Gençlerbirliği: Nordfeldt; Erdem, Flavio, Toure, Halil; Baiano, Yasin, Sessegnon; Candeias, Sefa, Nadir Çiftçi.

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak; Obi Mikel, Sosa, Ndiaye; Guilherme, Nwakaeme, Sörloth.

Maça hızlı başlayan Gençlerbirliği, 24'üncü dakikada Candeias'ın sağ taraftan geliştirdiği hücumda Nadir ile gole yaklaştı ama Nadir boş kaleye golü kaydedemedi. İlk yarıda 20'nci dakikada Trabzonsporlu N'diaye, 39'uncu dakikada Gençlerbirliği'nde Nadir, 42'nci dakikada Halil İbrahim sarı kart gören futbolcular oldu. İlk yarıya 2 dakika ilave edilirken, ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 67'nci dakikada Trabzonspor'da Guilherme yerine Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu. 76'ncı dakikada hakem Hüseyin Göçek VAR'a başvurarak penaltı noktasına gitti.

Penaltı pozisyonu köşe vuruşunda Nadir'in Hüseyin Türkmen'e yaptığı müdahale sonucu oluştu.

Erdem ve Ahmet Oğuz itiraz sonucu sarı kart gördü.

79'uncu dakikada Sosa'nın penaltı golüyle Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti. 83'de Nwakaeme farkı 2'ye çıkaran golü attı

86'da Gençlerbirliği 3 oyuncu birden değiştirdi.

Zargo Toure, Sessegnon ve Halil İbrahim çıktı

Ahmet Oğuz, Sio ve Mats oyuna dahil oldu

Uzatma dakikalarında Fabricio'ya yumruk atan Sörloth'a hakem sarı kart gösterdi. Fakat VAR hakemi Trabzonsporlu Sörloth'a kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor maçı 11 kişi ile galip bitirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği evinde Trabzonspor'a 2-0 kaybetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor 41 puana yükseldi, Başkent ekibi ise 21 puanda kaldı