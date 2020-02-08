Gözleri vardır, görmezler...

Süper Lig'in 21'inci haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesinde konuk ekipten 15 numara formalı Badou'nun Gençlerbirliği oyuncusuna alenen kafa attığı pozisyonu karşılaşmayı yöneten hakem görmezden geldi. Pozisyonun kırmızı kart getireceği açıkken bu duruma sesini çıkaran olmadı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.