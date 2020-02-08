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Gözleri vardır, görmezler...
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GÖZLERİ VARDIR, GÖRMEZLER...

Gözleri vardır, görmezler...

Ankara takımlarına yapılan hiçbir hareketi görmeyen hakemler...

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 Süper Lig'in 21'inci haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesinde konuk ekipten 15 numara formalı Badou'nun Gençlerbirliği oyuncusuna alenen kafa attığı pozisyonu  karşılaşmayı yöneten hakem görmezden geldi. Pozisyonun kırmızı kart getireceği açıkken bu duruma sesini çıkaran olmadı. 
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