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Hacettepespor uzatmalarda yenildi
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HACETTEPESPOR UZATMALARDA YENİLDİ

Hacettepespor uzatmalarda yenildi

TFF 2.Lig beyaz gruptaki Başkent Temsilcisi Hacettepespor, son dakikalarda gelen golle 1 puanı kaçırdı.

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Ligin 24'üncü haftasında 34 puanlı İnegölspor'u evinde ağırlayan Hacettepespor, mücadelenin 74'üncü dakikasında transferin son gününde profesyonel imza atan Ahmet Arda Tuzcu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 89'uncu dakikada Ahmet Hakan Şahin'in golüne engel olamadı ve beraberlik sağlandı.İnegöl'ün ilk golü orta sahada kaptırılan basit bir topla kontraktan geldi.

90+3'te sol kenardan kullanılan bir serbest vuruşta Hacettepe topu uzaklaştıramayınca altı pasın içerisine dönen topu Cengiz filelerle buluşturdu ve Hacettepe üst üste 2'inci mağlubiyetini aldı.
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