Hacettepespor uzatmalarda yenildi

Ligin 24'üncü haftasında 34 puanlı İnegölspor'u evinde ağırlayan Hacettepespor, mücadelenin 74'üncü dakikasında transferin son gününde profesyonel imza atan Ahmet Arda Tuzcu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 89'uncu dakikada Ahmet Hakan Şahin'in golüne engel olamadı ve beraberlik sağlandı.İnegöl'ün ilk golü orta sahada kaptırılan basit bir topla kontraktan geldi.
90+3'te sol kenardan kullanılan bir serbest vuruşta Hacettepe topu uzaklaştıramayınca altı pasın içerisine dönen topu Cengiz filelerle buluşturdu ve Hacettepe üst üste 2'inci mağlubiyetini aldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.