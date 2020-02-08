﻿
Osmanlıspor'da Bursaspor hazırlıkları tamam
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR'DA BURSASPOR HAZIRLIKLARI TAMAM

Osmanlıspor'da Bursaspor hazırlıkları tamam

Osmanlıspor, Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla tamamlayarak maçı beklemeye başladı.

349 Okunma

Başkent ekibi, TFF 1. Lig’in 21. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bitirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Haftanın son idmanı dar alanda oynanan pas çalışmasıyla sona erdi.

ETİKETLER #Osmanlıspor
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Osmanlıspor, Adana sınavını geçemedi
1
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Osmanlıspor Kahvaltıda buluştu
Alt Ligler'de hakem hatalarına değinildi
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿