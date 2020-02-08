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Moralli Ankaragücü yenileme çalışması yaptı
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MORALLİ ANKARAGÜCÜ YENİLEME ÇALIŞMASI YAPTI

Moralli Ankaragücü yenileme çalışması yaptı

14 hafta aranın ardından galibiyetle tanışan Ankaragücü, hazırlıklarına hız kesmeden devam ederek yenileme çalışması yaptı.

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Süper Lig Cemil Usta sezonu 21. Haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0 galibiyetle dönen Ankaragücü, bugün yaptığı antrenmanla yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mustafa Reşit Akçay ve yeni transferleriyle ilk galibiyetini alan, aynı zamanda Fatih Mert yönetiminde ilk galibiyetini elde eden sarı lacivertlilerde futbolcuların moralli olduğu gözlendi. 

 
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