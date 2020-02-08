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Trabzonspor tedirgin...
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TRABZONSPOR TEDİRGİN...

Trabzonspor tedirgin...

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, bugün sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

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Gençlerbirliği, bugün saat 17.00'de Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-1 yenilen Başkent ekibi, topladığı 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

Trbazonspor ise 1 maç eksikle Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

Gençlerbilriği maçı öncesinde konuk ekipte 6 oyuncu kart sınırında... Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme ile Anthony Nwakaeme'nin kart sınırında yer alması Trabzonspor'u oldukça tedirgin ediyor. Bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda haftaya lider Sivasspor ile olan maçta kadroda yer alamayacaklar. 

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bu isimlerden bazılarını bugün oynancak olan karşılaşmada yedek bırakacaığı tahmin ediliken, ilk 11'de forma giyecek olanlar ise daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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