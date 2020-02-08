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Maça Çeyrek Kala'nın tahminleri tuttu
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MAÇA ÇEYREK KALA'NIN TAHMİNLERİ TUTTU

Ankara takımlarının oynayacağı maçların konuşulduğu Maça Çeyrek Kala'da bu hafta da tahminler tuttu.

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 Maça Çeyrek Kala'nın bu haftaki bölümünde Ankaragücü'nün Yeni Malatyaspor deplasmanından anlık haberler aktarıldı. Maç analizleri ve tahminleri yapılan Maça Çeyrek Kala programımızda Klasspor TV Genel Koordinatörümüz Gökalp Metin, Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü maçı tahminlerinde yine başarılı oldu. Metin, Ankaragücü'nün kazanacağını ve gol yemeyeceğini öngörmüştü. Metin, ayrıca "Ben birden fazla gol bekliyorum ama 90+1'de gelebilir ikinci gol." ifadelerini kullanmıştı. Ankaragücü, ikinci gol şansını da 90+1'inci dakikada pozisyonu değerlendiremeyerek kaçırdı. 
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