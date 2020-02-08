Maça Çeyrek Kala'nın tahminleri tuttu

Maça Çeyrek Kala'nın bu haftaki bölümünde Ankaragücü'nün Yeni Malatyaspor deplasmanından anlık haberler aktarıldı. Maç analizleri ve tahminleri yapılan Maça Çeyrek Kala programımızda Klasspor TV Genel Koordinatörümüz Gökalp Metin, Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü maçı tahminlerinde yine başarılı oldu. Metin, Ankaragücü'nün kazanacağını ve gol yemeyeceğini öngörmüştü. Metin, ayrıca "Ben birden fazla gol bekliyorum ama 90+1'de gelebilir ikinci gol." ifadelerini kullanmıştı. Ankaragücü, ikinci gol şansını da 90+1'inci dakikada pozisyonu değerlendiremeyerek kaçırdı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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